Стал известен первый штатный подводный носитель ракет "Циркон"
Передача субмарины в состав Военно-морского флота России намечена на 2025 год.
Фото © ТАСС / Лев Федосеев
Первым штатным подводным носителем гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" станет атомная подводная лодка "Пермь" проекта 885М (шифр "Ясень-М") с изменённой конструкцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Среди АПЛ проекта 885М первым штатным носителем "Цирконов" будет пятая по счёту субмарина "Пермь", которая конструктивно будет немного отличаться от предшественниц", — рассказал источник.
Передача подлодки в состав Военно-морского флота России намечена на 2025 год.
Напомним, 4 октября Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки "Северодвинск". Пуск производился в Баренцевом море. В результате снаряд поразил условную цель.
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