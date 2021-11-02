Стал известен первый штатный подводный носитель ракет "Циркон"

Первым штатным подводным носителем гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" станет атомная подводная лодка "Пермь" проекта 885М (шифр "Ясень-М") с изменённой конструкцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Среди АПЛ проекта 885М первым штатным носителем "Цирконов" будет пятая по счёту субмарина "Пермь", которая конструктивно будет немного отличаться от предшественниц", — рассказал источник.

Передача подлодки в состав Военно-морского флота России намечена на 2025 год.