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Стал известен первый штатный подводный носитель ракет "Циркон"

Передача субмарины в состав Военно-морского флота России намечена на 2025 год.

2 ноября, 01:42

Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Первым штатным подводным носителем гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" станет атомная подводная лодка "Пермь" проекта 885М (шифр "Ясень-М") с изменённой конструкцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Среди АПЛ проекта 885М первым штатным носителем "Цирконов" будет пятая по счёту субмарина "Пермь", которая конструктивно будет немного отличаться от предшественниц", — рассказал источник.

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Передача подлодки в состав Военно-морского флота России намечена на 2025 год.

Напомним, 4 октября Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки "Северодвинск". Пуск производился в Баренцевом море. В результате снаряд поразил условную цель.

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Названы возможные сроки корабельных госиспытаний гиперзвукового "Циркона"

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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