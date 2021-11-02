Французского актёра задержали после обвинения в изнасиловании

Французского актёра Эри Абиттана задержали в Париже в связи с обвинениями в изнасиловании. Об этом сообщила радиостанция France Info, ссылаясь на источник в столичной прокуратуре.

Уточняется, что 47-летнего артиста отвезли в здание судебной полиции на допрос. Абиттан был задержан после того, как 30 октября на него подала жалобу женщина, имя которой не разглашается. Других подробностей дела радиостанция не приводит.

Эри Абиттан известен по ролям в комедиях "Безумная свадьба", "Да здравствует Франция!", "С вещами на вылет!", "Безумные соседи".

В декабре актёр собирался отправиться на гастроли по Франции со своим спектаклем. А в феврале следующего года запланирована премьера третьей части фильма "Безумная свадьба" с его участием.