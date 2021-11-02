В Красноярске школьник потерял сознание на уроке и умер в больнице

Прокуратура Красноярского края начала расследование начала проверку по факту смерти школьника, потерявшего сознание на уроке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Предварительно установлено, что 29 октября 2021 года подросток потерял сознание, находясь на занятиях в одной из школ города Красноярска. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали мальчика в больницу, однако, несмотря на комплекс проведенных реанимационных мероприятий, подросток скончался", — говорится в сообщении.

Телеканал ТВК уточняет, что мальчик учился в восьмом классе в школе №14. Отмечается, что подросток потерял сознание на уроке географии. Скорая прибыло на место оперативно. У восьмиклассника не было хронических заболеваний и он из семьи, которая не считалась проблемной.