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Туристка пожаловалась, что Украина бросила своих граждан после отравления в Хургаде

В результате пострадавшим пришлось звонить в Посольство Египта на экстренный номер.

2 ноября, 02:39

Фото © Facebook / tatiana.wild.8

Украинка Татьяна Копач заявила, что власти страны бросили своих граждан, отравившихся в отеле в египетском городе Хургада. Своё негодование она выразила на странице в "Фейсбуке".

Туристка рассказала, что всего отравилось 13 граждан Незалежной. При этом после сообщений об инциденте отель продолжил работать в обычном режиме. Местный врач выписал пострадавшим лечение за их собственные деньги, а турагент на ситуацию никак не отреагировал. Как и украинский МИД.

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"Самое печальное: либо наше МЗС Украины (МИД. — Прим. Лайфа) не проверяет информацию, либо им туроператор не передал информацию о выезжающих. По заявлению МИД, граждан Украины на территории отеля нет! Мы вчера звонили в Посольство Египта на экстренный номер, с нами говорили, мы оставили свои данные, пообещали перезвонить — и толку, тишина", написала Копач.

Позднее женщина добавила в пост информацию, что 13 украинцев вывозят из отеля, многие до сих пор чувствуют себя плохо.

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Напомним, российские туристы также оказались в числе отравившихся в отеле AMC Royal Hotel. Всего было госпитализировано несколько десятков человек, в том числе дети. В результате власти Хургады закрыли отель на двое суток, общее количество пострадавших достигло 47 человек, 29 из них — россияне. Также был задержан шеф-повар отеля — туристы предполагают, что инцидент произошёл из-за антисанитарии, царящей в гостинице.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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