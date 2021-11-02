Туристка пожаловалась, что Украина бросила своих граждан после отравления в Хургаде

Украинка Татьяна Копач заявила, что власти страны бросили своих граждан, отравившихся в отеле в египетском городе Хургада. Своё негодование она выразила на странице в "Фейсбуке".

Туристка рассказала, что всего отравилось 13 граждан Незалежной. При этом после сообщений об инциденте отель продолжил работать в обычном режиме. Местный врач выписал пострадавшим лечение за их собственные деньги, а турагент на ситуацию никак не отреагировал. Как и украинский МИД.

"Самое печальное: либо наше МЗС Украины (МИД. — Прим. Лайфа) не проверяет информацию, либо им туроператор не передал информацию о выезжающих. По заявлению МИД, граждан Украины на территории отеля нет! Мы вчера звонили в Посольство Египта на экстренный номер, с нами говорили, мы оставили свои данные, пообещали перезвонить — и толку, тишина", — написала Копач.

Позднее женщина добавила в пост информацию, что 13 украинцев вывозят из отеля, многие до сих пор чувствуют себя плохо.