"Есть мальчик, есть девочка": Украинский футболист заявил, что геев "в принципе не должно быть"
Спортсмен признался, что крайне отрицательно относится к ЛГБТ-парадам и не хочет, чтобы его сын рос и смотрел на представителей секс-меньшинств.
Фото © Instagram / artembesedin
Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Артём Беседин крайне негативно отозвался о представителях ЛГБТ. Игрок отметил, что в мире в принципе не должно существовать людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
"Поддерживаю ли я гей-парады? Нет, конечно. Во-первых, это уже ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией в принципе не должно быть. Есть мальчик, есть девочка. Всё. Я восстанавливался в Испании, недавно прилетел. Там реально люди гонят. У нас тут ещё всё по-божески в этом плане, а там их просто куча — эти клубы, флаги, они там ходят за ручку… Реально, я не могу на это смотреть", — сказал Беседин в интервью ютуб-каналу "От души в душу".
Футболист добавил, что не хочет, чтобы его сын рос и смотрел на представителей секс-меньшинств.
Ранее Лайф сообщал, что одного из игроков ПСЖ в Париже ограбила проститутка. Инцидент произошёл в тот момент, когда футболист ехал на автомобиле через Булонский лес. Он остановился на светофоре, где в его машину села проститутка. Она забрала у игрока 200 евро и могла украсть телефон, однако предложила его вернуть в обмен на то, чтобы футболист высадил её в нужном месте.
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