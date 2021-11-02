"Поддерживаю ли я гей-парады? Нет, конечно. Во-первых, это уже ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией в принципе не должно быть. Есть мальчик, есть девочка. Всё. Я восстанавливался в Испании, недавно прилетел. Там реально люди гонят. У нас тут ещё всё по-божески в этом плане, а там их просто куча — эти клубы, флаги, они там ходят за ручку… Реально, я не могу на это смотреть", — сказал Беседин в интервью ютуб-каналу "От души в душу".