НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Новосибирске умер один из пострадавших при падении в яму с кипятком

Возраст мужчины не называется. Двое других рабочих остаются в реанимации.

2 ноября, 03:01
<p>Фото © Официальный <a href="https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_54/mass-media/news?item=66362541" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> прокуратуры Новосибирской области</p>

Фото © Официальный сайт прокуратуры Новосибирской области

В Новосибирске умер один из пострадавших при падении в яму с кипятком во время обследования теплового узла лицея № 12. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской областной клинической больницы.

"Один из пациентов скончался", — рассказали в медучреждении.

Страшный пожар в частном доме в Чувашии унёс жизни четырёх человек

Страшный пожар в частном доме в Чувашии унёс жизни четырёх человек

Возраст мужчины не называется. Двое других пострадавших остаются в реанимации.

Напомним, утром 1 ноября в Новосибирске три человека провалились в яму с кипятком во время обследования теплового узла. Работы проводили двое сотрудников теплосетевой компании и слесарь учебного заведения. Всех пострадавших доставили в больницу с ожогами от 50 до 80% поверхности тела. Прокуратура региона организовала проверку.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1