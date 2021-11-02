В Новосибирске умер один из пострадавших при падении в яму с кипятком
Возраст мужчины не называется. Двое других рабочих остаются в реанимации.
Фото © Официальный сайт прокуратуры Новосибирской области
В Новосибирске умер один из пострадавших при падении в яму с кипятком во время обследования теплового узла лицея № 12. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской областной клинической больницы.
"Один из пациентов скончался", — рассказали в медучреждении.
Возраст мужчины не называется. Двое других пострадавших остаются в реанимации.
Напомним, утром 1 ноября в Новосибирске три человека провалились в яму с кипятком во время обследования теплового узла. Работы проводили двое сотрудников теплосетевой компании и слесарь учебного заведения. Всех пострадавших доставили в больницу с ожогами от 50 до 80% поверхности тела. Прокуратура региона организовала проверку.
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