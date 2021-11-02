В Новосибирске умер один из пострадавших при падении в яму с кипятком во время обследования теплового узла лицея № 12. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской областной клинической больницы.

"Один из пациентов скончался", — рассказали в медучреждении.

Возраст мужчины не называется. Двое других пострадавших остаются в реанимации.