Из Нижнего Новгорода в Москву вылетела почти половина рейсов, перенаправленных из-за тумана

15 из 33 рейсов, которые из-за тумана не смогли приземлиться в Москве и были перенаправлены в аэропорт Нижнего Новгорода Стригино, вылетели в столицу России. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации.

"По состоянию на 21:20 мск из Нижнего Новгорода в Москву вылетело 15 воздушных судов, ранее прибывших сюда в связи с сильным туманом в Московской воздушной зоне", — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что в аэропорту Нижнего Новгорода для организации вылета самолётов в Москву мобилизованы дополнительные ресурсы, вызваны специалисты из отдыхающих смен. Действия авиакомпаний и аэропорта, отметили в ведомстве, направлены на скорейшее разрешение сложившейся ситуации. Рейсы, предусмотренные расписанием аэропорта, осуществляются штатно.