Из Нижнего Новгорода в Москву вылетела почти половина рейсов, перенаправленных из-за тумана
В аэропорту Стригино мобилизованы дополнительные ресурсы, вызваны специалисты из отдыхающих смен, сообщили в Росавиации.
15 из 33 рейсов, которые из-за тумана не смогли приземлиться в Москве и были перенаправлены в аэропорт Нижнего Новгорода Стригино, вылетели в столицу России. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации.
"По состоянию на 21:20 мск из Нижнего Новгорода в Москву вылетело 15 воздушных судов, ранее прибывших сюда в связи с сильным туманом в Московской воздушной зоне", — говорится в сообщении.
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В Росавиации добавили, что в аэропорту Нижнего Новгорода для организации вылета самолётов в Москву мобилизованы дополнительные ресурсы, вызваны специалисты из отдыхающих смен. Действия авиакомпаний и аэропорта, отметили в ведомстве, направлены на скорейшее разрешение сложившейся ситуации. Рейсы, предусмотренные расписанием аэропорта, осуществляются штатно.
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Ранее Лайф сообщал, что международный аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. В воздушной гавани произошёл коллапс, десятки самолётов застряли на полосе в ожидании обслуживания, сотни пассажиров провели от шести до девяти часов в своих креслах без еды и воды. Некоторым стало плохо, медицинская помощь понадобилась даже одному ребёнку.
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