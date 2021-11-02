"Плачем от счастья, что нас выпустили": Застрявшие в Нижнем Новгороде пассажиры пожаловались Лайфу на сорванные планы
Наши собеседницы возвращались в Москву из Краснодара, кому-то предстоял ещё один стыковочный рейс, но путешествие затянулось и стало для некоторых настоящей пыткой.
Пассажиры с рейса "Победы", направленного в Нижний Новгород.
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Пассажиры, застрявшие в аэропорту Нижнего Новгорода из-за авиационного коллапса, рассказали Лайфу, как туман в Москве изменил их планы. К примеру, пассажирка "Победы" Елена, возвращаясь из Краснодара, пропустила стыковочный рейс до Астрахани. Как долго ещё продлится её возвращение домой, женщина не знает, но она едва ли не единственная в зале прилёта, кто не теряет оптимизма.
"Конечно, рассчитываю сегодня улететь. Мечтаю даже", — с улыбкой говорит собеседница Лайфа.
У другой пассажирки того же рейса вместо улыбки на глазах блестят слёзы. Девушка грустно шутит, что расплакалась от счастья, когда её вместе с попутчиками, наконец, пустили в здание аэровокзала после мучительного девятичасового заточения в самолёте.
"Нас не выпускали, из еды ничего не было, стюардессы выдали по стакану воды — всё, что могли", — рассказывает пассажирка, которой после возвращения в Москву также предстоит ещё один перелёт — до Калининграда.
Ещё одна наша собеседница подтвердила, что в салоне пассажиров держали без еды, воды и свежего воздуха, что отразилось на самочувствии её попутчиков. Многие жаловались, что им стало плохо, некоторым даже пришлось вызывать скорую.
"Я не скажу, что я абсолютно больной человек, но у меня в глазах уже всё расплывается. Если бы оказали какую-то помощь посильную... Я вот, например, с собой всегда что-то (лекарства. — Прим. ред.) ношу, но есть же люди, которым реально нужна помощь врачебная, а есть с детьми. Это тяжело", — призналась она.
Все опрошенные Лайфом пассажирки оставались в зале аэропорта после многочасового ожидания в самолёте. Размещения в гостиницах им к этому моменту не предложили.
"Нас просто бросили на полосе": Пассажирка описала весь ужас девятичасового заточения в самолёте после посадки в Нижнем Новгороде
Ранее Лайф сообщал, что международный аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. В воздушной гавани произошёл коллапс, десятки самолётов застряли на полосе в ожидании обслуживания, сотни пассажиров провели от шести до девяти часов в своих креслах без еды и воды. Некоторым стало плохо, медицинская помощь понадобилась даже одному ребёнку.
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