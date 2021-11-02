Пассажиры с рейса "Победы", направленного в Нижний Новгород. Видео © LIFE

Пассажиры, застрявшие в аэропорту Нижнего Новгорода из-за авиационного коллапса, рассказали Лайфу, как туман в Москве изменил их планы. К примеру, пассажирка "Победы" Елена, возвращаясь из Краснодара, пропустила стыковочный рейс до Астрахани. Как долго ещё продлится её возвращение домой, женщина не знает, но она едва ли не единственная в зале прилёта, кто не теряет оптимизма.

"Конечно, рассчитываю сегодня улететь. Мечтаю даже", — с улыбкой говорит собеседница Лайфа.

У другой пассажирки того же рейса вместо улыбки на глазах блестят слёзы. Девушка грустно шутит, что расплакалась от счастья, когда её вместе с попутчиками, наконец, пустили в здание аэровокзала после мучительного девятичасового заточения в самолёте.

"Нас не выпускали, из еды ничего не было, стюардессы выдали по стакану воды — всё, что могли", — рассказывает пассажирка, которой после возвращения в Москву также предстоит ещё один перелёт — до Калининграда.

Ещё одна наша собеседница подтвердила, что в салоне пассажиров держали без еды, воды и свежего воздуха, что отразилось на самочувствии её попутчиков. Многие жаловались, что им стало плохо, некоторым даже пришлось вызывать скорую.

"Я не скажу, что я абсолютно больной человек, но у меня в глазах уже всё расплывается. Если бы оказали какую-то помощь посильную... Я вот, например, с собой всегда что-то (лекарства. — Прим. ред.) ношу, но есть же люди, которым реально нужна помощь врачебная, а есть с детьми. Это тяжело", — призналась она.

Все опрошенные Лайфом пассажирки оставались в зале аэропорта после многочасового ожидания в самолёте. Размещения в гостиницах им к этому моменту не предложили.