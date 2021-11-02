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"Тут самолётов 50": Туман в Москве привёл к пробке из лайнеров в нижегородском аэропорту

В гавани выстроились многочисленные очереди, люди ждут, когда в столице улучшатся погодные условия и они снова смогут продолжить путь.

2 ноября, 13:02

Кадр из видео © t.me / "Нижний № 1"

Пассажиры рассказали о вынужденной посадке в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве. Видео © t.me / "Нижний № 1"

Нижегородский аэропорт имени В.П. Чкалова из-за сильного тумана в Москве принял на запасной аэродром 33 самолёта, которые направлялись в Москву, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Посадка в столице сейчас невозможна из-за сильного тумана.

По словам Алексея, который летел из Минеральных Вод с пересадкой в Москве, их авиалайнер кружил в воздухе в течение 40 минут, но столичный аэропорт так и не разрешил им сесть из-за погодных условий. После этого самолёт был вынужден совершить посадку в Нижнем Новгороде.

"Капитан сообщил, что тут много самолётов из Москвы, разные аэропорты и компании. Всего тогда было самолётов 30, но продолжали садиться. Сейчас точно больше — может, 50", — рассказал Алексей телеканалу "360".

По его словам, пассажирам предлагали еду, но за их счёт, так как она не входила в стоимость билета. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что аэропорт заполнен людьми. Перед выходами на посадку собрались многочисленные очереди, люди ждут, когда в столице рассеется туман и они снова смогут продолжить путь.

"На посадку огромные очереди, толкучка, жара. Люди начинают скандалить. Хорошо только, что все в масках", — поделилась одна из читателей телеграм-канала "Нижний № 1".

Метеоролог объяснил появление в Москве "радиационного тумана"

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Напомним, москвичей предупредили о сильном тумане 2 ноября, был объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Сотрудники Госавтоинспекции Москвы призывали жителей быть осторожными и внимательными, особенно на пешеходных переходах. В московских аэропортах из-за густого тумана задержали и отменили почти 200 рейсов.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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