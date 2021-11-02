В Совфеде объяснили введение Зеленским новых санкций в отношении России

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал Лайфу, что для президента Украины Владимира Зеленского и руководства процедура введения санкций в отношении России является стандартной. По его мнению, таким образом Киев создаёт видимость работы над "возвращением" Крыма.

"Это такое мероприятие для внутреннего потребления, но и для западных союзников, которые сами не брезгают санкциями. Ясно, что эти санкции на ту политику, которую Россия проводит в Крыму, не оказывают влияния", — пояснил собеседник Лайфа.

По его оценке, введение новых санкций лишь подтверждает, что нынешнее руководство Украины не способно искать какие-то новые подходы для нормализации отношений с Россией. Сенатор считает, что "здравости ума" у руководства Украины, и прежде всего у Зеленского, пока не наблюдается. Такое, считает парламентарий, надо принимать к сведению и реагировать, но РФ, как правило, вводит санкции не в ответ на какие-либо действия, а после анализа ситуации.

"У них [Украины] уже как программа на компьютере стоит, что вот прошли выборы в Крыму, и сразу же срабатывает программа и выдаёт необходимость введения санкций. И с учётом того, что они делают, включая и санкции, какая-то тут встреча [президентов]. Уже не один раз было сказано, что встреча будет, когда станет понятным реальное желание Украины пойти на улучшение отношений с Россией", — подытожил Цеков.