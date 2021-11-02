Зеленский ввёл в действие новый пакет санкций против России
В общей сложности ограничения коснутся около 140 физических и 50 юридических лиц.
Фото © ТАСС / АР / Evan Vucci
Опубликованы указы президента Украины Владимира Зеленского, которыми вводится в действие новый пакет санкций против России.
"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в документе.
В общей сложности ограничения коснутся около 140 физических и 50 юридических лиц.
Правительству Незалежной, Службе безопасности и Нацбанку поручено обеспечить "мониторинг эффективности" санкций, а МИД Украины должен проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении ограничений и "поднять перед ними вопрос о введении аналогичных мер".
А в конце октября Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против России за "подрыв независимости Украины". В чёрный список были включены восемь человек.
Комментариев: 0