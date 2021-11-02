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Зеленский ввёл в действие новый пакет санкций против России

В общей сложности ограничения коснутся около 140 физических и 50 юридических лиц.

2 ноября, 10:20

Фото © ТАСС / АР / Evan Vucci

Опубликованы указы президента Украины Владимира Зеленского, которыми вводится в действие новый пакет санкций против России.

"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в документе.

В общей сложности ограничения коснутся около 140 физических и 50 юридических лиц.

Правительству Незалежной, Службе безопасности и Нацбанку поручено обеспечить "мониторинг эффективности" санкций, а МИД Украины должен проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении ограничений и "поднять перед ними вопрос о введении аналогичных мер".

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А в конце октября Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против России за "подрыв независимости Украины". В чёрный список были включены восемь человек.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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