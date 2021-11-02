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Месси не попал в заявку "Пари Сен-Жермен" на матч против "Лейпцига" в Лиге чемпионов

Встреча состоится 3 ноября на "Ред Булл – арене". Начало игры в 23:00 по московскому времени.

2 ноября, 10:12
<p>Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"</p>

Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не попал в заявку на матч четвёртого тура Лиги чемпионов против "Лейпцига". Об этом сообщается в твиттере французского клуба.

В матче последнего тура чемпионата Франции против "Лилля" (2:1) аргентинец был заменён в перерыве из-за мышечного дискомфорта. Также 34-летнего футболиста, который накануне тренировался по индивидуальной программе, беспокоит колено.

Выездная для ПСЖ встреча против "Лейпцига" состоится в среду, 3 ноября, на "Ред Булл – арене". Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

В предыдущем туре Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" дома победил "Лейпциг" со счётом 3:2. Два мяча забил Месси.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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