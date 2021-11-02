КХЛ назвала лучших хоккеистов октября
В список вошли представители петербургского СКА, екатеринбургского "Автомобилиста", нижнекамского "Нефтехимика" и московского "Динамо".
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КХЛ объявила лучших игроков октября на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.
Так, лучшим голкипером стал вратарь СКА Ларс Юханссон. В прошлом месяце швед одержал вместе с командой восемь побед в девяти матчах. В этих встречах он отразил 203 броска по своим воротам из 214 (94,86%). В пяти играх скандинавский спортсмен сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Лучшим защитником был назван Джесси Блэкер из екатеринбургского "Автомобилиста". Канадский хоккеист, выступающий за сборную Казахстана, в 13 матчах набрал 15 очков (три шайбы и 12 результативных передач).
Среди нападающих лучшим признали Марата Хайруллина из нижнекамского "Нефтехимика". В 12 октябрьских матчах он забросил девять шайб и отдал пять передач, набрав 14 очков. Добавим, что лучшим новичком месяца стал нападающий московского "Динамо" Дмитрий Рашевский, набравший десять баллов за результативность.
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