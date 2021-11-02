КХЛ назвала лучших хоккеистов октября

КХЛ объявила лучших игроков октября на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, лучшим голкипером стал вратарь СКА Ларс Юханссон. В прошлом месяце швед одержал вместе с командой восемь побед в девяти матчах. В этих встречах он отразил 203 броска по своим воротам из 214 (94,86%). В пяти играх скандинавский спортсмен сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Лучшим защитником был назван Джесси Блэкер из екатеринбургского "Автомобилиста". Канадский хоккеист, выступающий за сборную Казахстана, в 13 матчах набрал 15 очков (три шайбы и 12 результативных передач).