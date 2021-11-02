Арбитр из Турции рассудит "Спартак" и "Лестер" в матче Лиги Европы
Встреча состоится 4 ноября на стадионе "Кинг пауэр". Начало игры в 23:00 по московскому времени.
Фото © ФК "Спартак"
Матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы между московским "Спартаком" и английским "Лестером" обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Умутом Мелером. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Помогать главному судье будут соотечественники — лайнсмены Мустафа Эйсой и Джевдет Кёмюрджюоглу. Резервным арбитром назначили ещё одного турка — Арду Кардешлера. За работу системы VAR будет отвечать Абдулкадир Битиген.
Встреча состоится в четверг, 4 ноября, на стадионе "Кинг пауэр" в Лестере. Начало матча в 23:00 по московскому времени.
В предыдущем туре команды играли в Москве. Тогда со счётом 4:3 победил английский клуб.
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