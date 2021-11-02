Арбитр из Турции рассудит "Спартак" и "Лестер" в матче Лиги Европы

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы между московским "Спартаком" и английским "Лестером" обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Умутом Мелером. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать главному судье будут соотечественники — лайнсмены Мустафа Эйсой и Джевдет Кёмюрджюоглу. Резервным арбитром назначили ещё одного турка — Арду Кардешлера. За работу системы VAR будет отвечать Абдулкадир Битиген.

Встреча состоится в четверг, 4 ноября, на стадионе "Кинг пауэр" в Лестере. Начало матча в 23:00 по московскому времени.