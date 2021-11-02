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Овечкин впервые в сезоне остался без набранных очков в матче НХЛ

С девятью заброшенными шайбами россиянин продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров лиги.

2 ноября, 08:17
<p>Фото © NHL.com</p>

Фото © NHL.com

"Вашингтон Кэпиталз" на выезде проиграл команде "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей по шайбе забросили Алекс Киллорн, Энтони Чирелли и Брэйден Пойнт. У столичного клуба отличились Бретт Лисон и Конор Шири, которому ассистировал российский нападающий Евгений Кузнецов.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин впервые в сезоне не смог набрать ни одного очка. Тем не менее с девятью заброшенными шайбами россиянин продолжает лидировать в списке лучших снайперов НХЛ. Среди бомбардиров лиги он с 15 очками занимает третье место, уступая только форвардам "Эдмонтон Ойлерз" Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю, у которых по 17 баллов.

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Главной звездой матча признали Чирелли, помимо гола записавшего в свой актив две результативные передачи. Вторым в списке лучших игроков встречи стал российский голкипер "Тампы-Бэй" Андрей Василевский, отразивший 31 бросок соперников из 33.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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