Овечкин впервые в сезоне остался без набранных очков в матче НХЛ

В составе победителей по шайбе забросили Алекс Киллорн, Энтони Чирелли и Брэйден Пойнт. У столичного клуба отличились Бретт Лисон и Конор Шири, которому ассистировал российский нападающий Евгений Кузнецов.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин впервые в сезоне не смог набрать ни одного очка. Тем не менее с девятью заброшенными шайбами россиянин продолжает лидировать в списке лучших снайперов НХЛ. Среди бомбардиров лиги он с 15 очками занимает третье место, уступая только форвардам "Эдмонтон Ойлерз" Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю, у которых по 17 баллов.