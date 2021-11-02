Бывшая жена экс-футболиста "Зенита" и сборной Украины Анатолия Тимощука обвинила его в контрабанде икон в Россию.

"Контрабандой в особо крупном размере, около €10 млн, Тимощук их вывез в Россию. Он когда-то рассказывал, что это украинское достояние и так далее. Но вывез их в Россию, и они находятся в подвале его квартиры на Крестовском острове", — заявила Надежда Навроцкая в интервью порталу Fanday.

По словам женщины, на Украине "если есть бабки и решалы за спиной, то можно всё: и границу открыть на миллионы, и вывезти всё что хочешь.

"У нас правила и законы только для простых людей", — посетовала бывшая жена Тимощука, который ныне занимает пост тренера "Зенита".

Навроцкая уже не впервые негативно высказывается о Тимощуке. Так, в 2017 году во время бракоразводного процесса она поддержала идею лишить футболиста звания почётного жителя Луцка. По словам женщины, став тренером "Зенита", Тимощук также стал "символом измены и разочарования своего народа".