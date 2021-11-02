"Находятся в подвале его квартиры": Бывшая жена легенды "Зенита" обвинила его в контрабанде икон с Украины на €10 млн
По словам женщины, в Незалежной "если есть бабки и решалы за спиной, то можно всё".
Анатолий Тимощук. Фото © Instagram / power4timo
Бывшая жена экс-футболиста "Зенита" и сборной Украины Анатолия Тимощука обвинила его в контрабанде икон в Россию.
"Контрабандой в особо крупном размере, около €10 млн, Тимощук их вывез в Россию. Он когда-то рассказывал, что это украинское достояние и так далее. Но вывез их в Россию, и они находятся в подвале его квартиры на Крестовском острове", — заявила Надежда Навроцкая в интервью порталу Fanday.
По словам женщины, на Украине "если есть бабки и решалы за спиной, то можно всё: и границу открыть на миллионы, и вывезти всё что хочешь.
"У нас правила и законы только для простых людей", — посетовала бывшая жена Тимощука, который ныне занимает пост тренера "Зенита".
Навроцкая уже не впервые негативно высказывается о Тимощуке. Так, в 2017 году во время бракоразводного процесса она поддержала идею лишить футболиста звания почётного жителя Луцка. По словам женщины, став тренером "Зенита", Тимощук также стал "символом измены и разочарования своего народа".
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