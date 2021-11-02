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"Находятся в подвале его квартиры": Бывшая жена легенды "Зенита" обвинила его в контрабанде икон с Украины на €10 млн

По словам женщины, в Незалежной "если есть бабки и решалы за спиной, то можно всё".

2 ноября, 05:34
<p>Анатолий Тимощук. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQeYqteH-pt/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">power4timo</a></p>

Анатолий Тимощук. Фото © Instagram / power4timo

Бывшая жена экс-футболиста "Зенита" и сборной Украины Анатолия Тимощука обвинила его в контрабанде икон в Россию.

"Контрабандой в особо крупном размере, около €10 млн, Тимощук их вывез в Россию. Он когда-то рассказывал, что это украинское достояние и так далее. Но вывез их в Россию, и они находятся в подвале его квартиры на Крестовском острове", — заявила Надежда Навроцкая в интервью порталу Fanday.

По словам женщины, на Украине "если есть бабки и решалы за спиной, то можно всё: и границу открыть на миллионы, и вывезти всё что хочешь.

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"У нас правила и законы только для простых людей", — посетовала бывшая жена Тимощука, который ныне занимает пост тренера "Зенита".

Навроцкая уже не впервые негативно высказывается о Тимощуке. Так, в 2017 году во время бракоразводного процесса она поддержала идею лишить футболиста звания почётного жителя Луцка. По словам женщины, став тренером "Зенита", Тимощук также стал "символом измены и разочарования своего народа".

Ранее Лайф рассказывал, что украинский футболист Артём Беседин обрушился на ЛГБТ и заявил, что геев "в принципе не должно быть". Спортсмен признался, что крайне отрицательно относится к ЛГБТ-парадам и не хочет, чтобы его сын рос и смотрел на представителей секс-меньшинств.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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