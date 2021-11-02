Россия может поставить новейшие ракетные комплексы С-500 Китаю и Индии
ФСВТС намерена "рассматривать потенциальные заявки индивидуально в каждом конкретном случае".
Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Россия может поставить новейшие зенитные ракетные системы С-500 Китаю и Индии. Об этом рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Когда эта система будет поставлена в вооружённые силы в необходимом объёме, станет в том числе возможным её поставка на экспорт. Мы рассматриваем Индию, равно как Китай и все те государства, с кем у нас давние партнёрские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы", — сказал Шугаев в интервью РБК.
Директор ФСВТС добавил, что служба планирует "рассматривать потенциальные заявки индивидуально в каждом конкретном случае".
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о скором начале поставок в армию новейших ЗРК С-500. Серийное производство ракет для этих комплексов было запущено в России в августе, а подготовка специалистов для работы С-500 ведётся с 2017 года. Ожидается, что эти системы заменят ЗРС С-400 "Триумф".
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