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Россия может поставить новейшие ракетные комплексы С-500 Китаю и Индии

ФСВТС намерена "рассматривать потенциальные заявки индивидуально в каждом конкретном случае".

2 ноября, 05:03

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Россия может поставить новейшие зенитные ракетные системы С-500 Китаю и Индии. Об этом рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Когда эта система будет поставлена в вооружённые силы в необходимом объёме, станет в том числе возможным её поставка на экспорт. Мы рассматриваем Индию, равно как Китай и все те государства, с кем у нас давние партнёрские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы", сказал Шугаев в интервью РБК.

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Путин сообщил о скором начале поставок в армию новейших ЗРК С-500

Путин сообщил о скором начале поставок в армию новейших ЗРК С-500

Директор ФСВТС добавил, что служба планирует "рассматривать потенциальные заявки индивидуально в каждом конкретном случае".

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о скором начале поставок в армию новейших ЗРК С-500. Серийное производство ракет для этих комплексов было запущено в России в августе, а подготовка специалистов для работы С-500 ведётся с 2017 года. Ожидается, что эти системы заменят ЗРС С-400 "Триумф".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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