Россия может поставить новейшие ракетные комплексы С-500 Китаю и Индии

"Когда эта система будет поставлена в вооружённые силы в необходимом объёме, станет в том числе возможным её поставка на экспорт. Мы рассматриваем Индию, равно как Китай и все те государства, с кем у нас давние партнёрские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы", — сказал Шугаев в интервью РБК.