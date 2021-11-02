Провизор раскрыла, как россиян обманывают в аптеках

Некоторые аптеки под видом акций и скидок пытаются реализовать товары с истекающим сроком годности. Об этом рассказала эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина в эфире радио Sputnik.

По её словам, аптечные распродажи отличаются от обычных тем, что покупатели не могут "пощупать" товар, что накладывает некоторые ограничения. Эксперт посоветовала перед тем, как отдавать деньги, уточнить срок годности лекарств, продающихся по акции.

"Акция — это маркетинговый ход. В продуктовых магазинах цену снижают, когда заканчивается срок годности продукта. На лекарства делают акции точно так же, то есть когда у них подходит срок годности. На это надо отдельно обращать внимание, потому что лекарства не лежат на полке, их выносит провизор. Как правило, на упаковке будет стоять дата производства, а в инструкции внутри упаковки будет срок годности. Даты надо уточнять на кассе", — сказала Булыгина.

Некоторые аптеки пользуются и другой хитростью, которая свойственна распродажам потребительских товаров, добавила Булыгина.

"Есть ажиотажный спрос. В этой ситуации с вами могут поступить даже таким образом, что на лекарство поднимут цену, а потом якобы дадут скидку по акции. Вы можете поддаться ажиотажному спросу и купить себе лекарство дороже", — предупредила провизор и посоветовала проверять в Интернете, сколько стоило лекарство до снижения цены.