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В России планируют создать дроны-камикадзе для охраны морских границ

В оборонно-промышленном комплексе отметили, что главное преимущество этой системы — низкая цена применения и эксплуатации.

2 ноября, 03:42

Фото © Pixabay

В России разрабатывают технологию защиты морских границ от судов-нарушителей с помощью барражирующих боеприпасов, её отдельные элементы уже прошли испытания. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В систему войдут разведывательные беспилотники, а также несколько типов барражирующих боеприпасов. Планируется, что дроны-камикадзе будут стартовать к цели как из береговых пусковых установок на автомобильном шасси, так и из пусковых установок на кораблях флота", — рассказал источник.

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По его словам, основное преимущество системы — низкая цена применения и эксплуатации, так как стоимость барражирующих боеприпасов гораздо меньше стоимости противокорабельных ракет. При этом дроны-камикадзе способны вывести из строя даже суда класса фрегат или эсминец за счёт повреждения его систем наблюдения, управления и комплексов вооружения. Источник утверждает, что применение такой системы резко сократит попытки зарубежных государств нарушать морские границы России.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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