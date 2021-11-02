В России планируют создать дроны-камикадзе для охраны морских границ

В России разрабатывают технологию защиты морских границ от судов-нарушителей с помощью барражирующих боеприпасов, её отдельные элементы уже прошли испытания. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В систему войдут разведывательные беспилотники, а также несколько типов барражирующих боеприпасов. Планируется, что дроны-камикадзе будут стартовать к цели как из береговых пусковых установок на автомобильном шасси, так и из пусковых установок на кораблях флота", — рассказал источник.

По его словам, основное преимущество системы — низкая цена применения и эксплуатации, так как стоимость барражирующих боеприпасов гораздо меньше стоимости противокорабельных ракет. При этом дроны-камикадзе способны вывести из строя даже суда класса фрегат или эсминец за счёт повреждения его систем наблюдения, управления и комплексов вооружения. Источник утверждает, что применение такой системы резко сократит попытки зарубежных государств нарушать морские границы России.