Иностранец пытался провезти 2 кг героина из Москвы во Владивосток и теперь пойдёт под суд

В Приморье предстанет перед судом иностранец, который пытался провезти в чемодане около двух килограммов героина, направляясь на самолёте из Москвы во Владивосток. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, два иностранца, которые жили в российской столице, в прошлом году организовали незаконный сбыт героина в особо крупных размерах в Приморском крае: наркотики перемещали в скрытых полостях чемоданов, перевозимых под видом багажа в самолётах. В июле организаторы привлекли для перевозки земляка.

"В декабре 2020 года обвиняемый получил в Москве от соучастников чемодан со скрытым в нём наркотическим средством (героином) в размере около двух килограммов, который перевёз под видом багажа по авиамаршруту Москва — Владивосток", — уточнили в прокуратуре.

После этого злоумышленника задержали. Он проходит по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Артёмовский городской суд для рассмотрения по существу.