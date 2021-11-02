Семья Эдварда Била заразилась кишечной инфекцией
Об этом рассказала экс-супруга пранкера, разместившая в "Инстаграме" ролик с подписью "я выжила" и рисовой кашей, которую она теперь вынуждена есть.
Фото © Instagram / biil_edvard
Беременная экс-супруга пранкера Эдварда Била рассказала о заражении всей семьи кишечной инфекцией. Об этом Диана Биль сообщила в "Инстаграме".
"Короче, приплыли. Мы всей семьёй заразились какой-то кишечной инфекцией. Маме уже вызвали скорую. Сейчас ей вроде уже получше", — отметила девушка в сториз.
Позже Диана разместила ролик с подписью "я выжила" и рисовой кашей, которую она теперь вынуждена есть.
Семья Эдварда Била заразилась кишечной инфекцией. Видео © Instagram / bil_diana
Эдвард Бил развёлся со своей женой Дианой в апреле, однако проживает вместе с ней, поскольку по решению суда должен находиться по месту прописки.
Напомним, пранкер стал широко известен после ДТП с его участием, которое произошло в Москве 1 апреля. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которую в тяжёлом состоянии доставили в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Лайф выяснил сумму компенсации, которую Бил выплатил пострадавшей в ДТП.
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