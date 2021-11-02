Беременная экс-супруга пранкера Эдварда Била рассказала о заражении всей семьи кишечной инфекцией. Об этом Диана Биль сообщила в "Инстаграме".

"Короче, приплыли. Мы всей семьёй заразились какой-то кишечной инфекцией. Маме уже вызвали скорую. Сейчас ей вроде уже получше", — отметила девушка в сториз.

Позже Диана разместила ролик с подписью "я выжила" и рисовой кашей, которую она теперь вынуждена есть.

Семья Эдварда Била заразилась кишечной инфекцией. Видео © Instagram / bil_diana