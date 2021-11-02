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В Гидрометцентре назвали день, когда россиян ждёт мощный всплеск тепла

Связано это с господством атлантических воздушных масс — довольно редким явлением.

2 ноября, 03:52
<p>Фото © ТАСС / Максим Григорьев</p>

Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Температура выше нормы на 6–10 градусов ожидается практически на всей территории России в субботу, 6 ноября, объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Очень интересная ситуация прогнозируется в субботу. На всей территории страны температурные аномалии будут положительными. Исключение составит только самый юг Сибири: Забайкальский край, юг Иркутской области, Хакасия. Совершенно небольшая территория", — приводит слова Вильфанда ТАСС.

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Наибольшие аномалии ожидаются в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии. По словам метеоролога, такой мощный всплеск тепла будет связан с господством в Якутии атлантических воздушных масс — довольно редким явлением.

"Эти атлантические воздушные массы пересекают всё: и Западную Европу, и Урал, и Западную Сибирь, и Красноярский край, достигают Якутии и Тихоокеанского побережья", — заключил Вильфанд.

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Вильфанд предупредил о погодных аномалиях по всей России

Ранее Вильфанд рассказал, какой погоды ждать россиянам в ноябре. В целом прогнозируется традиционная ситуация для этого месяца, заметил он.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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