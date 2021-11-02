В Гидрометцентре назвали день, когда россиян ждёт мощный всплеск тепла

Температура выше нормы на 6–10 градусов ожидается практически на всей территории России в субботу, 6 ноября, объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Очень интересная ситуация прогнозируется в субботу. На всей территории страны температурные аномалии будут положительными. Исключение составит только самый юг Сибири: Забайкальский край, юг Иркутской области, Хакасия. Совершенно небольшая территория", — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Наибольшие аномалии ожидаются в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии. По словам метеоролога, такой мощный всплеск тепла будет связан с господством в Якутии атлантических воздушных масс — довольно редким явлением.

"Эти атлантические воздушные массы пересекают всё: и Западную Европу, и Урал, и Западную Сибирь, и Красноярский край, достигают Якутии и Тихоокеанского побережья", — заключил Вильфанд.