В Гидрометцентре назвали день, когда россиян ждёт мощный всплеск тепла
Связано это с господством атлантических воздушных масс — довольно редким явлением.
Фото © ТАСС / Максим Григорьев
Температура выше нормы на 6–10 градусов ожидается практически на всей территории России в субботу, 6 ноября, объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Очень интересная ситуация прогнозируется в субботу. На всей территории страны температурные аномалии будут положительными. Исключение составит только самый юг Сибири: Забайкальский край, юг Иркутской области, Хакасия. Совершенно небольшая территория", — приводит слова Вильфанда ТАСС.
Наибольшие аномалии ожидаются в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии. По словам метеоролога, такой мощный всплеск тепла будет связан с господством в Якутии атлантических воздушных масс — довольно редким явлением.
"Эти атлантические воздушные массы пересекают всё: и Западную Европу, и Урал, и Западную Сибирь, и Красноярский край, достигают Якутии и Тихоокеанского побережья", — заключил Вильфанд.
Ранее Вильфанд рассказал, какой погоды ждать россиянам в ноябре. В целом прогнозируется традиционная ситуация для этого месяца, заметил он.
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