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Путин сообщил о скором начале поставок в армию новейших ЗРК С-500

Войска также получат более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400.

1 ноября, 13:15
<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=C_M6JF13RXw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ </a></p>

Кадр из видео © YouTube / Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин сообщил, что в армию скоро поставят первый серийный образец новейшей зенитно-ракетной системы С-500.

"В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500", — сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Стало известно, небо какого региона поставят защищать первые С-500

Стало известно, небо какого региона поставят защищать первые С-500

Ранее Лайф сообщал, что в России запустили серийное производство ракет для новейших систем С-500 "Прометей". Подготовка специалистов для работы на этих комплексах ведётся с 2017 года. Ожидается, что С-500 заменит ЗРС С-400 "Триумф".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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