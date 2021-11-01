Путин сообщил о скором начале поставок в армию новейших ЗРК С-500
Войска также получат более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400.
Кадр из видео © YouTube / Минобороны РФ
Президент России Владимир Путин сообщил, что в армию скоро поставят первый серийный образец новейшей зенитно-ракетной системы С-500.
"В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500", — сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.
Ранее Лайф сообщал, что в России запустили серийное производство ракет для новейших систем С-500 "Прометей". Подготовка специалистов для работы на этих комплексах ведётся с 2017 года. Ожидается, что С-500 заменит ЗРС С-400 "Триумф".
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