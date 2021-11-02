Вирусологи назвали необходимый уровень коллективного иммунитета, чтобы остановить ковид

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков считает, что от коронавируса необходимо привить 90% населения, чтобы остановить его распространение. Своим мнением он поделился в беседе с РБК.

"Но он может быть и ниже, если иммунными будут работники организаций, активно контактирующие с людьми по роду своей деятельности. Причём в иммунную прослойку входят не только привитые, но и переболевшие. А в количество неиммунных должны войти только лица, имеющие противопоказания к вакцинации", — отметил эксперт.

В свою очередь, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов считает, что уменьшить репродуктивное число вируса можно в случае, если уровень вакцинации приблизится к 70%. Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова, доктор наук, профессор Михаил Костинов высказал следующее мнение.

"Может быть, нам понадобится вакцинировать 80–85%, сейчас от кори и краснухи мы вакцинируем 95% населения. Тогда инфекция станет управляемой, пока она неуправляема. Что такое 50%? Получается, каждый второй может болеть, сотни могут умирать", — подчеркнул Костинов.



Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский, говоря о коллективном иммунитете, заявил, что реалистичной оценкой представляется 80%.

"Никто врать обществу не собирается, просто SARS CoV-2 ещё не вошёл в учебники, он другой, и эпидемия незнакомая. Будем корректировать оценки, иначе никак не получится", — сказал Аграновский.