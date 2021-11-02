Кортикостероиды, несмотря на эффективность при коронавирусе, обладают большим количеством опасных побочных эффектов, вред от которых нередко перевешивает пользу. Поэтому в домашних условиях их принимать нельзя. Об этом рассказал врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников.

"Бывают случаи, когда госпитализация тяжёлого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти — нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу", — написал Мельников в "Фейсбуке.

Также медик рассказал о других препаратах, которые не стоит принимать при ковиде дома. По его словам, в России в настоящее время нет лекарств от коронавируса, которые можно было бы применять амбулаторно. Доктор отметил, что ремдесивир существует только в форме инъекций, следовательно, может использоваться лишь в стационаре.

Противовирусные средства, подчеркнул Мельников, имеет смысл применять только в самые первые дни болезни, до появления симптомов. Иммуномодуляторы тоже бесполезны.

"Антибиотики. Здесь всё достаточно просто: при амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут", — добавил специалист.

Антикоагулянты, по его словам, тоже никак не влияют на развитие воспалительного процесса при ковиде, не предупреждают цитокиновый шторм и вообще не лечат ковид, за исключением одной немаловажной роли — предупреждения тромбозов и тромбоэмболий. Кроме того, не доказан эффект антиагрегантов при CoViD-19.

Помимо этого к препаратам, которые не стоит принимать, он отнёс витамины (побочных эффектов у них относительно немного, но они всё же есть) и БАДы.