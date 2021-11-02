Доктор Мясников назвал самую неожиданную причину кашля

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданную причину кашля. По словам медика, она может крыться в ушах.

"Если у вас там инородное тело либо что-то, это вполне может быть причиной кашля", — рассказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Ведущий привёл пример из врачебной практики, когда к нему пришёл пациент, которому ни за какие деньги не смог помочь ни один врач. Мясников начал искать причину, не связанную с дыхательными путями, и осмотрел уши мужчины.