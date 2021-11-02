Доктор Мясников назвал самую неожиданную причину кашля
Оказалось, чтобы вылечить недуг, необходимо обследовать не только дыхательные пути.
Кадр из видео © YouTube / "Россия-1"
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданную причину кашля. По словам медика, она может крыться в ушах.
"Если у вас там инородное тело либо что-то, это вполне может быть причиной кашля", — рассказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1".
Ведущий привёл пример из врачебной практики, когда к нему пришёл пациент, которому ни за какие деньги не смог помочь ни один врач. Мясников начал искать причину, не связанную с дыхательными путями, и осмотрел уши мужчины.
"Мы у него нашли в ухе жёсткий-жёсткий волос. Я ему этот волосок выдрал, и всё прошло", — поделился медик, добавив, что аналогичные кашлевые рецепторы находятся также в сердечной сумке, пищеводе и внутри грудной полости.
Ранее Александр Мясников рассказывал, как по вкусовым рецепторам можно выявить опухоль головного мозга.
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