НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Доктор Мясников назвал самую неожиданную причину кашля

Оказалось, чтобы вылечить недуг, необходимо обследовать не только дыхательные пути.

2 ноября, 05:14

Кадр из видео © YouTube / "Россия-1"

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданную причину кашля. По словам медика, она может крыться в ушах.

"Если у вас там инородное тело либо что-то, это вполне может быть причиной кашля", — рассказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Врачи объяснили, как распознать коронавирусный кашель

Врачи объяснили, как распознать коронавирусный кашель

Ведущий привёл пример из врачебной практики, когда к нему пришёл пациент, которому ни за какие деньги не смог помочь ни один врач. Мясников начал искать причину, не связанную с дыхательными путями, и осмотрел уши мужчины.

"Мы у него нашли в ухе жёсткий-жёсткий волос. Я ему этот волосок выдрал, и всё прошло", — поделился медик, добавив, что аналогичные кашлевые рецепторы находятся также в сердечной сумке, пищеводе и внутри грудной полости.

Ранее Александр Мясников рассказывал, как по вкусовым рецепторам можно выявить опухоль головного мозга.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1