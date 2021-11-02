Биолог объяснил, когда в России начнётся "затухание" пандемии ковида

При сегодняшних темпах вакцинации от коронавируса в России "затухание" пандемии можно ожидать только к лету следующего года, считает доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

"Я вижу, что в отдельных странах эта эпидемия уже заканчивается: там, где вакцинировано более 70 процентов людей. Так что зависит всё от страны. А у нас едва ли 40 процентов есть. И непонятно, когда мы закончим, потому что темпы вакцинации не прибавляются", — пояснил эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

При этом Нетёсов отметил, что сроки окончания пандемии могут сдвинуться, но это зависит от поведения россиян. Для формирования коллективного иммунитета вакцинироваться должно 80% населения. По словам эксперта, прививка будет защищать от инфекции в любом случае, даже если появятся новые штаммы.