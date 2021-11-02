"Решение покинуть "Краснодар" — это история не одного дня. Если коротко — возникло желание попробовать что-то новое. Причём стремился к этому долго, не одну неделю. Начиная с зимы. <...> Да, я хотел больше играть. Если, по мнению тренера и руководства, я не соответствовал уровню игрока основы — окей, пожалуйста, их решение", — заявил Уткин.