"Хотелось попробовать новое": Воспитанник "Краснодара" Уткин рассказал о причинах ухода из клуба
Сейчас он на правах аренды выступает за грозненский "Ахмат".
Фото © ФК "Краснодар"
Воспитанник "Краснодара" Даниил Уткин рассказал о причинах ухода из клуба. Об этом сообщает Sport24.
Летом 22-летний полузащитник на правах аренды перешёл в грозненский "Ахмат". Соглашение рассчитано до конца сезона.
"Решение покинуть "Краснодар" — это история не одного дня. Если коротко — возникло желание попробовать что-то новое. Причём стремился к этому долго, не одну неделю. Начиная с зимы. <...> Да, я хотел больше играть. Если, по мнению тренера и руководства, я не соответствовал уровню игрока основы — окей, пожалуйста, их решение", — заявил Уткин.
За "Ахмат" Уткин провёл 13 матчей во всех турнирах. За грозненский клуб он забил четыре гола и получил две жёлтые карточки.
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