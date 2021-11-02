Стали известны гонорары Яна, Махачева и Волкова за победы на турнире UFC 267

Стали известны гонорары, которые получили участники турнира по смешанным единоборствам UFC 267 в Абу-Даби. Об этом сообщает Sportszion.





Больше всех заработали участники главного поединка вечера. Бразилец Гловер Тейшейра за победу над поляком Яном Блаховичем в бою за титул чемпиона в полутяжёлом весе получил 432 тысячи долларов. Счёт его соперника, ранее владевшего поясом, пополнился на 642 тысячи.

Временный чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян за победу над Кори Сэндхэгеном из США заработал 282 тысячи долларов. Гонорар тяжеловеса Александра Волкова, одолевшего единогласным судейским решением поляка Марчина Тыбуру, составил 211 тысяч.