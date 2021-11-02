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Стали известны гонорары Яна, Махачева и Волкова за победы на турнире UFC 267

Соревнования прошли в минувшие выходные на Бойцовском острове в ОАЭ.

2 ноября, 08:46
<p>Пётр Ян и Ислам Махачев (слева направо). Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVupg1plOh0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">islam_makhachev</a></p>

Пётр Ян и Ислам Махачев (слева направо). Фото © Instagram / islam_makhachev

Стали известны гонорары, которые получили участники турнира по смешанным единоборствам UFC 267 в Абу-Даби. Об этом сообщает Sportszion.

Больше всех заработали участники главного поединка вечера. Бразилец Гловер Тейшейра за победу над поляком Яном Блаховичем в бою за титул чемпиона в полутяжёлом весе получил 432 тысячи долларов. Счёт его соперника, ранее владевшего поясом, пополнился на 642 тысячи.

Временный чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян за победу над Кори Сэндхэгеном из США заработал 282 тысячи долларов. Гонорар тяжеловеса Александра Волкова, одолевшего единогласным судейским решением поляка Марчина Тыбуру, составил 211 тысяч.

Россиянин Ян победил американца Сэндхэгена и завоевал титул временного чемпиона UFC

Россиянин Ян победил американца Сэндхэгена и завоевал титул временного чемпиона UFC

Ислам Махачев, победив болевым приёмом в первом раунде новозеландского легковеса Дэна Хукера, заработал 131 тысячу долларов. Ещё один наш спортсмен, Магомед Анкалаев, в поединке в рамках полутяжёлого веса взял верх над представителем Швейцарии Волканом Оздемиром и получил 116 тысяч.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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