Бригада арбитров из Швейцарии рассудит матч "Галатасарая" и "Локомотива" в Лиге Европы
Встреча состоится в Стамбуле 4 ноября на стадионе "Али Сами Ен". Начало игры — в 20:45 по московскому времени.
Фото © ФК "Локомотив"
Швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером обслужит матч четвёртого тура Лиги Европы между "Галатасараем" и "Локомотивом", сообщает официальный сайт УЕФА.
Помогать ему будут Беким Зогай и Йонас Эрни. Резервным арбитром встречи назначен Ален Бьери. За работу системы VAR будут отвечать Лионель Тшуди и его ассистент Адриен Жаккотте.
Добавим, что предыдущий матч "Локомотива" и "Галатасарая" завершился со счётом 1:0 в пользу стамбульского клуба. Автором единственного мяча стал Керем Актюркоглу.
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