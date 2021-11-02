Бригада арбитров из Швейцарии рассудит матч "Галатасарая" и "Локомотива" в Лиге Европы

Швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером обслужит матч четвёртого тура Лиги Европы между "Галатасараем" и "Локомотивом", сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут Беким Зогай и Йонас Эрни. Резервным арбитром встречи назначен Ален Бьери. За работу системы VAR будут отвечать Лионель Тшуди и его ассистент Адриен Жаккотте.