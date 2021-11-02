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Бригада арбитров из Швейцарии рассудит матч "Галатасарая" и "Локомотива" в Лиге Европы

Встреча состоится в Стамбуле 4 ноября на стадионе "Али Сами Ен". Начало игры — в 20:45 по московскому времени.

2 ноября, 10:09
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером обслужит матч четвёртого тура Лиги Европы между "Галатасараем" и "Локомотивом", сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут Беким Зогай и Йонас Эрни. Резервным арбитром встречи назначен Ален Бьери. За работу системы VAR будут отвечать Лионель Тшуди и его ассистент Адриен Жаккотте.

Приезд Сёмина не помог: "Локомотив" проиграл "Галатасараю" в домашнем матче Лиги Европы

Приезд Сёмина не помог: "Локомотив" проиграл "Галатасараю" в домашнем матче Лиги Европы

Добавим, что предыдущий матч "Локомотива" и "Галатасарая" завершился со счётом 1:0 в пользу стамбульского клуба. Автором единственного мяча стал Керем Актюркоглу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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