Учёные высчитали идеальную высоту каблука для оргазма

Учёные из Фуданьского университета в Шанхае выяснили, как высота каблука влияет на оргазм у женщин и в целом на работу органов малого таза. Результаты исследований опубликованы в журнале Translational Andrology and Urology.

В анкетировании приняли участие 1263 китаянки. Они ответили на вопросы о дисфункциях тазового дна и рассказали, какую обувь предпочитают носить. Выяснилось, что женщины, носящие массивные каблуки высотой 3–5 сантиметров, меньше других жалуются на проблемы с органами малого таза.

Согласно выводам учёных, чем дольше женщины носят каблуки, тем лучше у них тонус мышц тазового дна, от которого зависит достижение оргазма. Уточняется, что осложнения не были выявлены даже при длительном ношении такой обуви (от 8 часов).