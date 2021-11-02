"Несчастный случай" раскрыл секрет Алексея Кортнева, ставшего отцом в шестой раз
Музыкант с женой тщательно скрывали грядущее пополнение, поэтому для поклонников эта новость оказалась неожиданной.
Фото © Instagram / nsmusicband
У музыканта и многодетного отца Алексея Кортнева родился шестой ребёнок. У них с супругой Аминой Зариповой появилась дочка, которую они решили назвать Агафьей. О пополнении в семье звезды стало известно из поста на странице группы "Несчастный случай" в "Фейсбуке".
"Поздравляем Алексея и Амину с рождением дочки! Всей нашей дружной командой желаем здоровья малышке Агафье и счастливым родителям! Ура!" — говорится в посте.
Лидер "Несчастного случая" и его жена тщательно скрывали грядущее пополнение. Неожиданная новость ещё больше восхитила поклонников: они порадовались за кумира, пожелали родителям побольше терпения, а новорождённой девочке — расти большой и здоровой.
Ранее Лайф сообщал, что российский футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко стали родителями — у пары родился сын.
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