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"Несчастный случай" раскрыл секрет Алексея Кортнева, ставшего отцом в шестой раз

Музыкант с женой тщательно скрывали грядущее пополнение, поэтому для поклонников эта новость оказалась неожиданной.

2 ноября, 10:08
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/nsmusicband/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nsmusicband</a></p>

Фото © Instagram / nsmusicband

У музыканта и многодетного отца Алексея Кортнева родился шестой ребёнок. У них с супругой Аминой Зариповой появилась дочка, которую они решили назвать Агафьей. О пополнении в семье звезды стало известно из поста на странице группы "Несчастный случай" в "Фейсбуке".

"Поздравляем Алексея и Амину с рождением дочки! Всей нашей дружной командой желаем здоровья малышке Агафье и счастливым родителям! Ура!" — говорится в посте.

Лидер "Несчастного случая" и его жена тщательно скрывали грядущее пополнение. Неожиданная новость ещё больше восхитила поклонников: они порадовались за кумира, пожелали родителям побольше терпения, а новорождённой девочке — расти большой и здоровой.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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