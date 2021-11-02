"Несчастный случай" раскрыл секрет Алексея Кортнева, ставшего отцом в шестой раз

У музыканта и многодетного отца Алексея Кортнева родился шестой ребёнок. У них с супругой Аминой Зариповой появилась дочка, которую они решили назвать Агафьей. О пополнении в семье звезды стало известно из поста на странице группы "Несчастный случай" в "Фейсбуке".

"Поздравляем Алексея и Амину с рождением дочки! Всей нашей дружной командой желаем здоровья малышке Агафье и счастливым родителям! Ура!" — говорится в посте.

Лидер "Несчастного случая" и его жена тщательно скрывали грядущее пополнение. Неожиданная новость ещё больше восхитила поклонников: они порадовались за кумира, пожелали родителям побольше терпения, а новорождённой девочке — расти большой и здоровой.