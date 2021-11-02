Убийца экс-замглавы управления МВД Новосельцева на камеру раскрыл мотив расправы

"В ходе допроса мужчина сообщил следствию, что мотивом убийства явился денежный долг, который фигурант не смог вернуть семье погибшего" , — уточнили в следственном управлении.

Напомним, бывшего замглавы управления МВД Андрея Новосельцева нашли мёртвым в бане в Новой Москве 26 октября, на его теле обнаружили колото-резаные раны. Полковник полиции считался одним из лучших специалистов по экономическим преступлениям. Подозреваемый в убийстве Новосельцева был задержан 2 ноября.