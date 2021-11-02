Убийца экс-замглавы управления МВД Новосельцева на камеру раскрыл мотив расправы
По словам подозреваемого, на преступление он пошёл из-за того, что не смог вернуть семье полковника денежный долг.
Задержание убийцы экс-замглавы управления МВД Новосельцева. Видео © ГСУ СК России
Главное следственное управление СК РФ по Москве опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве экс-замначальника Главного управления экономической безопасности МВД РФ Андрея Новосельцева.
"В ходе допроса мужчина сообщил следствию, что мотивом убийства явился денежный долг, который фигурант не смог вернуть семье погибшего", — уточнили в следственном управлении.
Напомним, бывшего замглавы управления МВД Андрея Новосельцева нашли мёртвым в бане в Новой Москве 26 октября, на его теле обнаружили колото-резаные раны. Полковник полиции считался одним из лучших специалистов по экономическим преступлениям. Подозреваемый в убийстве Новосельцева был задержан 2 ноября.
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