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Песков отреагировал на вброс о российских танках "у границ Украины"

Он отметил, что на публикации такого качества даже не стоит обращать внимание.

2 ноября, 09:54
<p>Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал не тратить время на вбросы зарубежных СМИ о якобы присутствии российской военной техники "у границ Украины". Так он прокомментировал публикацию американского издания Politico, которое выдало снимки из Смоленской области за фото у рубежей Незалежной.

"Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, в целом на них не стоит обращать внимание. Там речь идёт о границе с Украиной — показывают границу с Белоруссией. Само качество наилучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами", — сказал официальный представитель Кремля.

"Запускается легенда о враге": Военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Украины"

"Запускается легенда о враге": Военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Украины"

Отметим, что о военной активности России у рубежей Незалежной также писала газета The Washington Post. Издание заявляло о переброске российских военных к границе с Украиной после учений "Запад-2021". Однако эту информацию опровергло Минобороны Незалежной.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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