Песков отреагировал на вброс о российских танках "у границ Украины"
Он отметил, что на публикации такого качества даже не стоит обращать внимание.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал не тратить время на вбросы зарубежных СМИ о якобы присутствии российской военной техники "у границ Украины". Так он прокомментировал публикацию американского издания Politico, которое выдало снимки из Смоленской области за фото у рубежей Незалежной.
"Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, в целом на них не стоит обращать внимание. Там речь идёт о границе с Украиной — показывают границу с Белоруссией. Само качество наилучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами", — сказал официальный представитель Кремля.
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Отметим, что о военной активности России у рубежей Незалежной также писала газета The Washington Post. Издание заявляло о переброске российских военных к границе с Украиной после учений "Запад-2021". Однако эту информацию опровергло Минобороны Незалежной.
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