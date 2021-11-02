Песков отреагировал на вброс о российских танках "у границ Украины"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал не тратить время на вбросы зарубежных СМИ о якобы присутствии российской военной техники "у границ Украины". Так он прокомментировал публикацию американского издания Politico, которое выдало снимки из Смоленской области за фото у рубежей Незалежной .

"Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, в целом на них не стоит обращать внимание. Там речь идёт о границе с Украиной — показывают границу с Белоруссией. Само качество наилучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами", — сказал официальный представитель Кремля.