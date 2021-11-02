Выдача фото из Смоленской области за спутниковые снимки "российских танков на границе с Украиной" в статье американского издания Politico является неким сигналом к новой информационной кампании против России, считает руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем, военный эксперт Александр Жилин.

"В мире доминирует дезинформационная политика и пропаганда. Мы все прекрасно помним, когда [экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили напал на Осетию, а все мировые СМИ говорили, что Россия атакует Грузию. А что же касается обвинений, что РФ планирует атаковать Украину, то это полный ничем не подтверждённый бред", — отметил собеседник Лайфа.

Эксперт напомнил, что Россия ни разу не осуществляла атак в Донбассе, поскольку не хочет быть втянутой в "стратегическую ловушку, которую подготовили англосаксы". Он также отметил, что Украина — больше ресурс войны, чем государство.

"Зачем публикуются подобные материалы в, казалось бы, уважаемых журналах? Это один из признаков того, что англосаксы готовят руками Украины какую-то провокацию против нас. Так было всегда: запускается легенда, что Россия — враг и подогнала танки. А потом делается провокация и начинается массовый психоз в СМИ", — подчеркнул эксперт.

Жилин добавил, что на подобное необходимо отвечать по методу "информации на дезинформацию", то есть для сравнения привести цифры, в которых показать, сколько за последние 20 лет воевали и проявляли агрессию США и сколько Россия.