Песков призвал не торопиться с выводами после призыва Байдена увеличить добычу нефти
В Кремле подчеркнули, что Россия верна своим обязательствам в рамках ОПЕК+, но не является сторонницей скоропалительных решений.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что страны ОПЕК+ должны нарастить объёмы добычи нефти. В Кремле призвали дождаться следующих консультаций организации, чтобы делать какие-то выводы.
"Россия является участницей договорённостей ОПЕК+. Мы верны нашим обязательствам в рамках этих договорённостей. Вместе с тем это гибкий механизм, и с учётом инфраструктурных, конъюнктурных изменений каждый раз в установленное время ситуация подлежит ревизии и принятию последующих решений. Какими будут эти решения — давайте дождёмся запланированных или, если потребуется, внеочередных консультаций", — рассуждают в Кремле.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия и Саудовская Аравия поступили неправильно, отказываясь добывать больше нефти. Политик уверен, что нужно наращивать темпы добычи, чтобы простые американцы могли добираться домой на машинах.
Лайф уже рассказывал, что на днях стоимость нефти марки Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с октября 2018 года. Эксперты говорят, что мировые цены на это топливо ускорили рост из-за дорогого газа. Рекордный рост стоимости газа в Европе начался в августе, а 6 октября впервые в истории она превысила 1900 долларов. Позже началось снижение.
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