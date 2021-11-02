Песков призвал не торопиться с выводами после призыва Байдена увеличить добычу нефти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что страны ОПЕК+ должны нарастить объёмы добычи нефти. В Кремле призвали дождаться следующих консультаций организации, чтобы делать какие-то выводы.

"Россия является участницей договорённостей ОПЕК+. Мы верны нашим обязательствам в рамках этих договорённостей. Вместе с тем это гибкий механизм, и с учётом инфраструктурных, конъюнктурных изменений каждый раз в установленное время ситуация подлежит ревизии и принятию последующих решений. Какими будут эти решения — давайте дождёмся запланированных или, если потребуется, внеочередных консультаций", — рассуждают в Кремле.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия и Саудовская Аравия поступили неправильно, отказываясь добывать больше нефти. Политик уверен, что нужно наращивать темпы добычи, чтобы простые американцы могли добираться домой на машинах.