Диктору Игорю Кириллову перед смертью ампутировали ногу

Игорю Кириллову перед смертью ампутировали ногу. А когда он шёл на поправку и готовился к выписке, подхватил коронавирус, с которым организм пожилого мужчины уже не справился. О последних днях скончавшегося на 90-м году жизни легендарного советского диктора рассказала вдова Татьяна Кириллова в эфире программы "Пусть говорят".

Они с мужем посещали врачей, регулярно делали УЗИ, и доктора уверяли, что тромбов нет — ничего не предвещало плохого исхода. Стало хуже в первой половине сентября, когда Игорь Леонидович стал кричать из-за боли в ноге. Тогда было принято решение ехать в Боткинскую больницу, где диктора сразу отправили в реанимационное отделение. У него нашли тромб в артерии и подколенную аневризму — "мину замедленного действия, которая могла рвануть в любую секунду". Кириллову назначили операцию, которая, кстати, прошла успешно.