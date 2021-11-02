Диктору Игорю Кириллову перед смертью ампутировали ногу
Вдова рассказала, что у мужа нашли тромб в артерии и подколенную аневризму — "мину замедленного действия, которая могла рвануть в любую секунду".
Фото © ТАСС / Владимир Астапкович
Игорю Кириллову перед смертью ампутировали ногу. А когда он шёл на поправку и готовился к выписке, подхватил коронавирус, с которым организм пожилого мужчины уже не справился. О последних днях скончавшегося на 90-м году жизни легендарного советского диктора рассказала вдова Татьяна Кириллова в эфире программы "Пусть говорят".
Они с мужем посещали врачей, регулярно делали УЗИ, и доктора уверяли, что тромбов нет — ничего не предвещало плохого исхода. Стало хуже в первой половине сентября, когда Игорь Леонидович стал кричать из-за боли в ноге. Тогда было принято решение ехать в Боткинскую больницу, где диктора сразу отправили в реанимационное отделение. У него нашли тромб в артерии и подколенную аневризму — "мину замедленного действия, которая могла рвануть в любую секунду". Кириллову назначили операцию, которая, кстати, прошла успешно.
После реанимации Игорь Кириллов начал заниматься гимнастикой, и ему уже искали хороший протез, но 11-го числа у него произошло кровотечение кишечника — "рванул геморроидальный узел". И опять реанимация. 12 октября у артиста был взят тест на CoViD-19, и он оказался положительным. Причём никаких симптомов коронавируса у него не было, рассказала вдова.
Напомним, Кириллов скончался 30 октября в возрасте 89 лет. Как рассказал помощник диктора, причиной смерти стали возрастные хронические заболевания. Коллега Кириллова Анна Шатилова рассказала, что незадолго до смерти он заразился ковидом в больнице.
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