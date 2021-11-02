70% россиян не согласились со словами Моргенштерна о Дне Победы
При этом почти четверть опрошенных считает, что на празднование 9 Мая в нашей стране тратится слишком много денег.
Фото © Instagram / morgen_shtern / frame_tamer
Из тех россиян, которые знают о рэпере Моргенштерне (а это 79%), две трети не поддерживают слова артиста о бессмысленности празднования Дня Победы. Такие результаты опроса опубликовал ВЦИОМ.
Так, 68% (из них большинство — представители старшего поколения) не согласны, что на празднование 9 Мая в нашей стране тратится слишком много денег, а 22% думают так же, как рэпер. 70% не поддержали высказывание Моргенштерна о том, что не следует жить прошлым, слишком широко празднуя Победу, а 22% согласились с ним.
Ранее в интервью с Ксенией Собчак Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы. По словам исполнителя, "за 70 с лишним лет" у страны, видимо, не случилось других успехов, которыми можно было бы гордиться. После этого в Госдуме призвали изучить внимательно слова музыканта, в связи с чем глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Сам рэпер уже принёс извинения и объяснил, что его высказывание поняли неправильно, вырвав из контекста. Адвокат Моргенштерна заявил о готовности артиста объясниться в СК.
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