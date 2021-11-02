70% россиян не согласились со словами Моргенштерна о Дне Победы

Из тех россиян, которые знают о рэпере Моргенштерне (а это 79%), две трети не поддерживают слова артиста о бессмысленности празднования Дня Победы. Такие результаты опроса опубликовал ВЦИОМ.

Так, 68% (из них большинство — представители старшего поколения) не согласны, что на празднование 9 Мая в нашей стране тратится слишком много денег, а 22% думают так же, как рэпер. 70% не поддержали высказывание Моргенштерна о том, что не следует жить прошлым, слишком широко празднуя Победу, а 22% согласились с ним.