В России установлен новый антирекорд по числу смертей от ковида за сутки

В России установлен новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса за сутки — 1178. Таким образом, в стране с начала эпидемии умер 240 871 инфицированный, информирует федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Ранее в России развернули рекордное число коек для пациентов с коронавирусом. По словам главного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова, сейчас в больницы попадают в основном невакцинированные граждане. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, показатели заболеваемости ковидом после полного курса вакцинации в России составляют лишь от 2% до 5%. Привитых пациентов с тяжёлым течением в больницах практически нет, уточнила она.