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В России установлен новый антирекорд по числу смертей от ковида за сутки

Предыдущий максимум был зафиксирован в стране всего несколько дней назад.

2 ноября, 08:49
<p>Фото © ТАСС / Эрик Романенко </p>

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

В России установлен новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса за сутки — 1178. Таким образом, в стране с начала эпидемии умер 240 871 инфицированный, информирует федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Предыдущий максимум был зафиксирован в стране 29 октября. Тогда за сутки медики зарегистрировали 1163 летальных исхода от ковида.

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Ранее в России развернули рекордное число коек для пациентов с коронавирусом. По словам главного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова, сейчас в больницы попадают в основном невакцинированные граждане. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, показатели заболеваемости ковидом после полного курса вакцинации в России составляют лишь от 2% до 5%. Привитых пациентов с тяжёлым течением в больницах практически нет, уточнила она.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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