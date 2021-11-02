Врач рассказала о необычном проявлении постковидного синдрома

Постковидный синдром может проявиться в виде покраснений на ногах, небольших синяков и тяжёлых акне. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

"Вообще, поначалу, когда была первая волна коронавируса, описывали варианты, что могут быть высыпания преимущественно на ногах, а на лице реже. Я постковид видела в виде тяжёлого акне. Возникает не покраснение, а элементы, связанные с васкулитом", — сказала она телеканалу "Звезда".

Врач объяснила, что признаки васкулита в самом начале больше похожи на синяки, так как вирус повреждает сосуды. Такое проявление постковидного синдрома встречается достаточно редко, и часто пациенты не обращают внимание на ноги, поэтому не замечают покраснений. По словам специалиста, несмотря на то что входными воротами для вируса являются лёгкие, он может циркулировать по всему организму и поражать его в разных местах.