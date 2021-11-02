Садовод рассказала, как вырастить арбуз в домашних условиях
По словам специалиста, для квартирного выведения подойдут только особые сорта.
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Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что зимой необязательно ходить за овощами, потому что самое необходимое можно вырастить прямо дома. Причём речь идёт не только о зелени, но и о помидорах, огурцах и даже арбузах.
"Наука и техника уже ушли далеко вперёд, поэтому в домашних условиях можно выращивать не только зелень с луком. Дома можно выращивать огурцы, помидоры, салат, перец и даже арбузы, а основной секрет — это сорта для домашнего выращивания, стол и специальная лампа", — рассказала она в беседе с РИА "Новости".
По словам Вороновой, для дома выведены специальные сорта, которые рассчитаны на температуру от 21 до 26 градусов. Так, например, в квартире можно вырастить помидоры сортов "Каменный цветок" и "Оранжевый земледелец", перец "Кеша", а что касается арбуза, то наиболее подходящий сорт — "Байсан".
Специалист объяснила, что для домашнего огорода хватит небольшого ящика со специальной землёй, стола и фитолампы. Причём последнее условие будет лучшим вариантом, чем ставить грядку возле окна, добавила Воронова.
"Надо, чтобы они светили около 12 часов, причём включаться должны ранним утром, когда на улице ещё темно, и выключаться поздно вечером. Таким образом создаётся длинный день", — отметила эксперт.
Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова предупредила, что к Новому году в России могут традиционно подорожать некоторые категории потребительских товаров, в том числе и овощи.
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