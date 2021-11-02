Максимум за неделю: В России выявили 39 008 случаев заражения коронавирусом за сутки
Общее число заболевших с начала пандемии в нашей стране достигло 8 593 200 человек.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
В России выявили 39 008 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Как сообщает федеральный оперштаб, эта цифра — максимум за неделю. Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (+5736 человек), Санкт-Петербурге (+3066), Московской (+2893), Самарской (+1547) и Воронежской (+801) областях.
Много заболевших выявлено и в Нижегородской области (+789), Крыму (+732) и Свердловской области (+718). Больше 700 новых заболевших за сутки также зафиксировали в Пермском и Красноярском краях. Общее число заболевших по России с начала пандемии достигло 8 593 200 человек.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 30 905 человек. Это максимальное значение с начала пандемии. Доля выписанных пациентов, согласно информации штаба, составляет примерно 86,3% от общего числа заразившихся.
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Ранее в России развернули рекордное число коек для пациентов с коронавирусом. По словам главного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова, сейчас в больницы попадают в основном невакцинированные граждане. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, показатели заболеваемости ковидом после полного курса вакцинации в России составляют лишь от 2% до 5%. Привитых пациентов с тяжёлым течением в больницах практически нет, уточнила она.
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