НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Максимум за неделю: В России выявили 39 008 случаев заражения коронавирусом за сутки

Общее число заболевших с начала пандемии в нашей стране достигло 8 593 200 человек.

2 ноября, 08:51
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин </p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

В России выявили 39 008 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Как сообщает федеральный оперштаб, эта цифра — максимум за неделю. Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (+5736 человек), Санкт-Петербурге (+3066), Московской (+2893), Самарской (+1547) и Воронежской (+801) областях.

Много заболевших выявлено и в Нижегородской области (+789), Крыму (+732) и Свердловской области (+718). Больше 700 новых заболевших за сутки также зафиксировали в Пермском и Красноярском краях. Общее число заболевших по России с начала пандемии достигло 8 593 200 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 30 905 человек. Это максимальное значение с начала пандемии. Доля выписанных пациентов, согласно информации штаба, составляет примерно 86,3% от общего числа заразившихся.

"Можно отправиться на кладбище, минуя больницу": Врач перечислил запретные при коронавирусе лекарства

"Можно отправиться на кладбище, минуя больницу": Врач перечислил запретные при коронавирусе лекарства

Ранее в России развернули рекордное число коек для пациентов с коронавирусом. По словам главного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова, сейчас в больницы попадают в основном невакцинированные граждане. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, показатели заболеваемости ковидом после полного курса вакцинации в России составляют лишь от 2% до 5%. Привитых пациентов с тяжёлым течением в больницах практически нет, уточнила она.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1