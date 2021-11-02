В России выявили 39 008 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Как сообщает федеральный оперштаб, эта цифра — максимум за неделю. Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (+5736 человек), Санкт-Петербурге (+3066), Московской (+2893), Самарской (+1547) и Воронежской (+801) областях.

Много заболевших выявлено и в Нижегородской области (+789), Крыму (+732) и Свердловской области (+718). Больше 700 новых заболевших за сутки также зафиксировали в Пермском и Красноярском краях. Общее число заболевших по России с начала пандемии достигло 8 593 200 человек.