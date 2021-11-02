Метеоролог объяснил появление в Москве "радиационного тумана"

"Радиационный" туман появился в Москве из-за стопроцентной влажности воздуха. При этом он не имеет ничего общего с радиацией, в данном случае подразумевается название процесса — излучение тепла от земной поверхности. В латинском языке слово Radiatio значит "излучение", рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Эта разновидность тумана называется радиационной. Она возникает, когда приземный слой сильно выхолаживается (остывает. — Прим. Лайфа) при сильном инфракрасном излучении. 1 ноября воздух и земля прогрелись. Небо было безоблачным, и тепло начало уходить вверх. Температура быстро понижалась, а относительная влажность росла", — объяснил метеоролог в беседе с kp.ru.