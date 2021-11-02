Метеоролог объяснил появление в Москве "радиационного тумана"
По словам эксперта, ранним утром он наблюдался также в Рязанской, Владимирской, Ярославской и Нижегородской областях.
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"Радиационный" туман появился в Москве из-за стопроцентной влажности воздуха. При этом он не имеет ничего общего с радиацией, в данном случае подразумевается название процесса — излучение тепла от земной поверхности. В латинском языке слово Radiatio значит "излучение", рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Эта разновидность тумана называется радиационной. Она возникает, когда приземный слой сильно выхолаживается (остывает. — Прим. Лайфа) при сильном инфракрасном излучении. 1 ноября воздух и земля прогрелись. Небо было безоблачным, и тепло начало уходить вверх. Температура быстро понижалась, а относительная влажность росла", — объяснил метеоролог в беседе с kp.ru.
Шувалов отметил, что плотный туман ранним утром можно было увидеть не только в Москве и Подмосковье, но и в Рязанской, Владимирской, Ярославской и Нижегородской областях.
Напомним, москвичей предупредили о сильном тумане 2 ноября, был объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Сотрудники Госавтоинспекции Москвы призывали жителей быть осторожными и внимательными, особенно на пешеходных переходах. В московских аэропортах из-за густого тумана задержали и отменили почти 200 рейсов. Позже синоптик рассказал, что туман в столице сменится рекордным потеплением.
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