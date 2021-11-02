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Синоптик рассказал, когда густой туман в Москве сменится рекордным потеплением

Очень скоро атмосфера придёт в движение, мгла сменится небольшим дождём.

2 ноября, 07:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На Москву опустился туман, который существенно затруднил видимость на дорогах и задержал почти 200 авиарейсов. О том, когда он уйдёт прочь и наступит потепление, рассказал Лайфу ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

"Туман сегодня интенсивный и может висеть целый день. Максимальная температура составит +5...+7 градусов. Но туман у нас будет только сегодня. Завтра синоптическая ситуация изменится: атмосфера придёт в движение — и туман сменится небольшим дождём", — пояснил синоптик.

Согласно прогнозу Старкова, с четверга в российскую столицу придёт мощное потепление на фоне облачной, влажной и ветреной погоды. Температура повысится до рекордных +11...+12 градусов.

Почти 200 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах из-за тумана

Почти 200 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах из-за тумана

Ранее Лайф снял "московский Сайлент Хилл" с земли и с воздуха. Сотрудники столичной Госавтоинспекции призывают водителей отказаться от поездок на личном авто, а жителей — быть особенно внимательными.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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