Политолог рассказал о преступном прошлом мужчины, задержанного с депутатом Рашкиным

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, был задержан вместе с товарищем Александром Гношевым. Об этом рассказал бывший замгубернатора Кировской области и политолог Сергей Карнаухов со ссылкой на источник в Региональном управлении по борьбе с организованной преступностью.