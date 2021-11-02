Политолог рассказал о преступном прошлом мужчины, задержанного с депутатом Рашкиным
Деталь из его жизни раскрыл источник в Региональном управлении по борьбе с организованной преступностью.
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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, был задержан вместе с товарищем Александром Гношевым. Об этом рассказал бывший замгубернатора Кировской области и политолог Сергей Карнаухов со ссылкой на источник в Региональном управлении по борьбе с организованной преступностью.
"Человек, который был с Рашкиным, — Гношев Александр Вячеславович. По информации источников в РУБОП, он в начале 2000-х проходил по сводкам за связь с селивановской ОПГ. Это штрих к портрету", — уточнил Карнаухов в эфире "Соловьёв Live".
Напомним, депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.
Комментариев: 1
Охотно верю депутату, не мог он в лосиху стрелять. Чистое самоубийство животного. Отобрало у ДЕПУТАТА ружье, застрелилась, разделалась и запрыгнуло в багажник. Явная подстава.