В Тольятти мать пыталась заморить голодом новорождённого сына

В Тольятти мать умышленно морила голодом новорождённого сына и не пускала к нему врачей на плановые осмотры. Спасти ребёнка удалось благодаря бдительности медиков и слаженной работе правоохранителей.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД России, в конце сентября в полицию обратились врачи, которые не могли попасть в квартиру с новорождённым малышом. Они пожаловались, что мать мальчика препятствует оказанию помощи в рамках патронажа и никого не пускает домой. Приехавшие на место правоохранители обнаружили голого истощённого ребёнка в абсолютно антисанитарных условиях, при этом в доме совершенно не было детского питания.

Мальчика у матери забрали, а против женщины возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка. Ей грозит до трёх лет лишения свободы.

"Практика показывает, что наиболее распространённой причиной насилия в отношении детей является антисоциальное поведение родителей, отрицательная обстановка в семье, злоупотребление родителей алкоголем, наркотическими веществами, неблагополучие семей, низкий уровень материального благосостояния, халатное отношение к своим обязанностям", — пояснила начальник ПДН УМВД России по городу Тольятти Светлана Алезова.