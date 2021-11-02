Задержан подозреваемый в убийстве бывшего замглавы управления МВД Новосельцева
Андрея Новосельцева нашли мёртвым в бане в Новой Москве 26 октября. На теле полковника полиции обнаружили колото-резаные раны.
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В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности МВД РФ Андрея Новосельцева. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В городе Королёве Московской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России Алексея Новосельцева", — сказала она.
Как сообщал Лайф, 26 октября Андрей Новосельцев был найден мёртвым в бане в Новой Москве. Полковник считался одним из лучших специалистов по экономическим преступлениям. Он возглавлял оперативную группу, расследовавшую заказное убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, в которого 18 октября 2002 года киллер выстрелил на Новом Арбате в Москве. Тогда убийц удалось найти и посадить.
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