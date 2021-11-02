Задержан подозреваемый в убийстве бывшего замглавы управления МВД Новосельцева

Как сообщал Лайф, 26 октября Андрей Новосельцев был найден мёртвым в бане в Новой Москве. Полковник считался одним из лучших специалистов по экономическим преступлениям. Он возглавлял оперативную группу, расследовавшую заказное убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, в которого 18 октября 2002 года киллер выстрелил на Новом Арбате в Москве. Тогда убийц удалось найти и посадить.