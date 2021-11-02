Российский истребитель Checkmate представят на авиасалоне Dubai Airshow 2021
На мероприятии будет проведено несколько презентаций для участников, посетителей и представителей СМИ.
Фото © LIFE / Андрей Тишин
Новейший российский однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate будет представлен на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.
"Объединённые Арабские Эмираты — отличная площадка для презентации самолёта широкому кругу потенциальных партнёров. Планируется провести ряд закрытых презентаций для делегаций — участников салона, а также открытую презентацию для посетителей и представителей СМИ", — сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.
Dubai Airshow 2021, где будет представлена авиакосмическая и оборонная промышленность, состоится 14–18 ноября.
Напомним, российский истребитель пятого поколения Checkmate впервые был представлен на авиасалоне МАКС-2021 20 июля. В России до сих пор не было аналогов этому самолёту. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, обладает малой заметностью и высокими лётно-техническими характеристиками.
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