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Российский истребитель Checkmate представят на авиасалоне Dubai Airshow 2021

На мероприятии будет проведено несколько презентаций для участников, посетителей и представителей СМИ.

2 ноября, 06:37
<p>Фото © LIFE / Андрей Тишин</p>

Фото © LIFE / Андрей Тишин

Новейший российский однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate будет представлен на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.

"Объединённые Арабские Эмираты — отличная площадка для презентации самолёта широкому кругу потенциальных партнёров. Планируется провести ряд закрытых презентаций для делегаций — участников салона, а также открытую презентацию для посетителей и представителей СМИ", сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

Dubai Airshow 2021, где будет представлена авиакосмическая и оборонная промышленность, состоится 14–18 ноября.

Мантуров рассказал, откуда взялось название Checkmate для истребителя Су-75

Мантуров рассказал, откуда взялось название Checkmate для истребителя Су-75

Напомним, российский истребитель пятого поколения Checkmate впервые был представлен на авиасалоне МАКС-2021 20 июля. В России до сих пор не было аналогов этому самолёту. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, обладает малой заметностью и высокими лётно-техническими характеристиками.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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