Российский истребитель Checkmate представят на авиасалоне Dubai Airshow 2021

"Объединённые Арабские Эмираты — отличная площадка для презентации самолёта широкому кругу потенциальных партнёров. Планируется провести ряд закрытых презентаций для делегаций — участников салона, а также открытую презентацию для посетителей и представителей СМИ", — сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.