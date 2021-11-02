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В Австралии назвали причину разрыва контракта с Францией на подлодки

По словам премьер-министра Моррисона, остальные члены оборонного альянса AUKUS не участвовали в принятии этого решения.

2 ноября, 06:24
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/crouchy69/3353183768/in/pool-ran/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">crouchy69</a></p>

Фото © Flickr / crouchy69

Причиной расторжения Австралией соглашения с французской оборонной компанией Naval Group на строительство дизельных подводных лодок являются проблемы с выполнением обязательств. Об этом сообщил премьер-министр материковой страны Скотт Моррисон.

"Контракт, который мы заключили с Naval, имел очень серьёзные проблемы, многие из которых были связаны с выполнением обязательств: с задержками в реализации проекта и, конечно же, с затратами", сказал премьер журналистам в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, из-за постоянных задержек французские субмарины спустили бы на воду только в 2038 году, при этом они сразу стали бы устаревшими. Моррисон также отметил, что инициатором разрыва контракта с Францией стала именно Австралия и остальные члены оборонного альянса AUKUS — США и Великобритания — не имеют к этому никакого отношения.

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Напомним, в сентябре США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. В результате Париж лишился крупного контракта по поставке подлодок Австралии. Власти Франции назвали это "ударом в спину".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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