В Австралии назвали причину разрыва контракта с Францией на подлодки

Причиной расторжения Австралией соглашения с французской оборонной компанией Naval Group на строительство дизельных подводных лодок являются проблемы с выполнением обязательств. Об этом сообщил премьер-министр материковой страны Скотт Моррисон.

"Контракт, который мы заключили с Naval, имел очень серьёзные проблемы, многие из которых были связаны с выполнением обязательств: с задержками в реализации проекта и, конечно же, с затратами", — сказал премьер журналистам в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, из-за постоянных задержек французские субмарины спустили бы на воду только в 2038 году, при этом они сразу стали бы устаревшими. Моррисон также отметил, что инициатором разрыва контракта с Францией стала именно Австралия и остальные члены оборонного альянса AUKUS — США и Великобритания — не имеют к этому никакого отношения.