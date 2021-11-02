Лайф снял "московский Сайлент Хилл" с земли и с воздуха

Лайф снял "московский Сайлент Хилл" с земли и воздуха. Видео © LIFE

Москву охватил густой туман. Сквозь плотную пелену видны только огни фонарей и очертания домов. Из-за плохой видимости в московских аэропортах уже отменили или задержали более 100 рейсов.

Как сообщали ранее в столичном управлении МЧС России, туман должен рассеяться к 10 часам утра. А пока сотрудники Госавтоинспекции Москвы призывают жителей быть осторожными и внимательными, особенно на пешеходных переходах.

Густой туман в Москве с высоты птичьего полёта. Видео © Telegram / SHOT

"Сегодня тот день, когда автомобилистам лучше отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам — стать заметнее, надев яркую одежду", — сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.